Prudente e Santo André fazem o duelo das surpresas

Ambos terminaram a primeira fase com 37 pontos, mas, por ter melhor saldo de gols (18 a 6), o Santo André foi o segundo colocado, deixando o Prudente em terceiro. Assim, o time do ABC joga com a vantagem de dois resultados iguais para ir à final contra o vencedor do confronto entre Santos e São Paulo.

No primeiro confronto, no entanto, o Prudente confia no apoio da torcida para reverter a vantagem do rival. Mesmo sendo novo na cidade - era o antigo Barueri -, o time fez promoção na venda de ingressos para conseguir um bom público no Estádio Eduardo José Farah e ter forças para buscar a vitória.

Desde que assumiu o comando do Prudente, o técnico Toninho Cecílio acumula seis vitórias em seis jogos. Curiosamente, a última derrota do time aconteceu justamente diante do Santo André. Pela 10ª rodada do campeonato, o time do ABC venceu por 3 a 1, mesmo jogando em Presidente Prudente.