Prudente encara outra batalha contra seu desespero

"Enquanto tivermos chances matemáticas vamos continuar lutando. Apesar da situação difícil, uma vitória no próximo domingo nos dará um novo ânimo para continuar lutando. Estamos confiantes e não vamos abandonar o barco", afirmou o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que nem sequer viajou por estar lesionado.

Apesar do discurso a situação do Prudente é complicada. O time ocupa a lanterna, com 21 pontos, e vem de cinco derrotas fora de casa. O time baiano também não vive um bom momento. Já são cinco derrotas seguidas, que o derrubaram para o 15.º lugar, com 31 pontos, perto da zona de queda.

Diante de um adversário fragilizado, o técnico Antônio Lopes pretende montar um time ofensivo. Ele optou por montar o ataque com três jogadores: Jackson, Júnior e Adaílton. Os desfalques serão o lateral Egídio, com uma pubalgia, e os zagueiros Thiago Martinelli, o volante Uelliton e o meia Neto Coruja, lesionados.

Além de Marcelo Oliveira, o técnico Fábio Giuntini não poderá contar com o zagueiro Leonardo, o volante Rodrigo Mancha e os atacantes Hugo e Rafael Martins, também contundidos. Para suprir as ausências, o treinador optou por trocar o tradicional 4-4-2 pelo 3-5-2, com a entrada do zagueiro Flávio Boaventura ao lado de Anderson Luís e Diego.