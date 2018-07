Prudente estuda manter técnico para o Paulistão

"Existe essa possibilidade, porém é muito remota. Tenho a absoluta certeza de que se ele não for o treinador vai assumir o cargo de gerente de futebol", disse o dirigente. Giuntini comandou o Prudente na reta final do Brasileiro e mesmo fazendo um trabalho razoável não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B de 2011.

Tendo praticamente a certeza de que Giuntini fará parte da comissão técnica em 2011, Sanchez revelou que o clube está estudando três nomes para o cargo de treinador no Paulistão. Apesar disso, o dirigente preferiu manter o sigilo e não disse quais são os cotados.

Sanchez ainda disse que o Prudente pretende anunciar alguns reforços no início da próxima semana. "Estamos trabalhando em cima de três nomes, mas ainda não finalizamos algo com o possível treinador. Isso deve acontecer na próxima semana, quando deveremos divulgar, ainda, um pacote com reforços", finalizou.

Neste ano, o Prudente fez uma grande campanha no Paulistão, alcançando as semifinais. Em 2011, a expectativa é que o time possa repetir a façanha. O time estreia no estadual no dia 15 de janeiro, às 19h30, diante do São Bernardo, no ABC Paulista.