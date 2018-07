Prudente promete profissionalismo diante do Botafogo Se depender do Prudente, o Botafogo terá de suar a camisa no jogo de domingo, no Rio, para continuar brigando pela vaga na Libertadores de 2011. O volante João Vítor garante que, apesar do rebaixamento já definido, o time paulista pretende ser profissional nas duas últimas rodadas do Brasileirão.