Prudente quer a reabilitação em casa contra Atlético-MG

No primeiro jogo, o Prudente foi goleado pelo Avaí por 6 a 1 e, por isso, amarga a lanterna no saldo de gols. É bem verdade que atuou meio tempo com dois jogadores a menos, uma vez que o zagueiro Paulão e o meia Carlos Eduardo foram expulsos.

O técnico Toninho Cecílio usou a semana para tentar tirar a pressão de cima dos jogadores. "Precisamos lembrar que o placar elástico foi construído em cima de uma situação atípica", lembrou, referindo-se as expulsões dos dois jogadores ainda no primeiro tempo.

Estes serão os principais desfalques do time. A vaga na defesa será ocupada por Dênis. O lugar de Carlos Eduardo é disputado pelos atacantes Araújo e Wanderley, contratado nesta semana junto ao São Caetano.