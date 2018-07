Prudente quer adiar a vaga do Ceará na Sul-Americana

Primeiro clube rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Prudente espera adiar a classificação do Ceará à Copa Sul-Americana de 2011. Os dois times se enfrentam neste sábado, às 19h30, no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, na abertura da 36.ª rodada.

A esperada queda do time paulista para a Série B foi oficializada no último domingo, após a derrota para o Atlético Paranaense por 2 a 1. O resultado o manteve na lanterna, com 27 pontos - doze a menos que Vitória e Atlético Mineiro, primeiros clubes fora da zona de rebaixamento. Já o Ceará tem como única ambição garantir sua classificação matemática para o torneio continental. Após o empate contra o Botafogo, na rodada passada, o time chegou aos 45 pontos, no 12.º lugar.

Apesar do descenso precoce, o técnico do Prudente, Fábio Giuntini, descartou um relaxamento. Ele garantiu que os últimos jogos serão essenciais para a montagem de uma base para o Paulistão do próximo ano. "Temos que aproveitar estes jogos para fazer observações, recuperar um ou outro atleta que vem de lesão, fazer mudanças mesmo que pequenas. Até porque seria incoerência mudar tudo agora, também em respeito às outras equipes", disse.

Para o jogo, o principal desfalque de Giuntini será o atacante Wesley, artilheiro da equipe com dez gols. Ele foi expulso e deve ser substituído por Adriano Pimenta ou pelo garoto Rhayner. No meio de campo, há a possibilidade de Rodrigo Mancha voltar aparecer titular. Se isso ocorrer, João Vítor seria improvisado na lateral direita na vaga de Bruno Ribeiro.