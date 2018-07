Prudente quer repetir boa atuação contra o Palmeiras

Apesar de elogiar a atuação de sua equipe, o treinador Toninho Cecílio ainda não está totalmente satisfeito. Ele apontou as jogadas aéreas como o principal ponto falho do clube prudentino. E para corrigir o problema, realizou treinos fechados na sexta-feira, quando acertou os últimos detalhes e definiu o time. Apesar do mistério, deve realizar poucas alterações.

O único desfalque é o volante Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A vaga deve ser assumida por Dênis. Outra mudança será a entrada de Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Ele não enfrentou o Corinthians por um acordo de cavalheiros. Com isso, Diego retorna à zaga no lugar de Paulão.