Prudente surpreende, e aplica 4 a 0 no Atlético-MG

A promessa de passar uma borracha na estreia do Campeonato Brasileiro foi cumprida pelo Prudente. Com um primeiro tempo brilhante, o time prudentino goleou o Atlético-MG, por 4 a 0, na noite deste sábado, no Estádio Prudentão, na abertura da segunda rodada. Todos os gols saíram nos primeiros 45 minutos.

Com este grande resultado, o clube paulista recupera-se da goleada sofrida logo na estreia, por 6 a 1, contra o Avaí, em Florianópolis. O Prudente termina o dia na nona posição provisória, com três pontos. Os campeões mineiros caíram para a décima colocação, com três pontos.

O Prudente precisou apenas do primeiro tempo para construir a goleada deste sábado. Aproveitando a desastrosa formação com três zagueiros, armada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto. O atacante Araújo recebeu na área e bateu cruzado, no canto direito do goleiro Aranha.

O segundo gol saiu aos 16 minutos, em uma falha do goleiro. Após escanteio da esquerda, o atacante Flavinho desviou de cabeça e Aranha aceitou. Os outros dois gols saíram no final da etapa. O terceiro veio dos pés do atacante Henrique Dias, aos 41 minutos, em cobrança de pênalti. Quatro minutos depois, o zagueiro Diego aproveitou sobra na área e bateu de bico, sem chances de defesa.

Na segunda etapa, com o placar já construído, o time paulista decidiu poupar-se e pouco arriscou no ataque. Apesar das mudanças empreendidas por Luxemburgo, o Atlético não conseguiu diminuir o placar e conheceu sua primeira derrota no Brasileirão.

No próximo domingo, às 18h30, o Prudente volta a campo para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG entra em campo no mesmo dia, mas às 16 horas, diante do Atlético-PR, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Prudente 4 x 0 Atlético-MG

Prudente - Márcio (Giovanni); Leonardo, Dênis e Diego; Sasha, Anderson, João Vitor, Flavinho (Wesley) e Marcelo Oliveira; Henrique Dias (Anderson Luis) e Araújo. Técnico: Toninho Cecílio.

Atlético-MG - Aranha; Werley, Jairo Campos e Benítez (Ricardinho); Carlos Alberto, Zé Luís, Correa (Evandro), Fabiano e Júnior (Leandro); Muriqui e Diego Tardelli. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Araújo, no 1.º minuto, Flavinho, aos 16, Henrique Dias (pênalti), aos 41, e Diego, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Sasha, Anderson (Prudente); Fabiano, Jairo Campos, Zé Luís, Evandro, Diego Tardelli (Atlético-MG).

Árbitro - Paulo Godoy Bezerra (SC).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP).