Prudente tenta evitar perda de pontos no STJD Após empatar por 0 a 0 com o Palmeiras na Arena Barueri, no último sábado, o Prudente já pensa em seu próximo confronto pelo Brasileirão, quando recebe o Atlético-GO, às 19h30 desta quarta-feira, no Prudentão. Enquanto isso, o clube se mexe nos bastidores para evitar uma punição de três pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).