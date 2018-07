Prudente vai para o 'tudo ou nada' contra o Santos "Agora vamos para o tudo ou nada!" A frase do goleiro Giovanni resume bem qual será o objetivo do Prudente no confronto deste domingo contra o Santos. Precisando vencer seus últimos oito jogos para evitar o rebaixamento, não resta outra alternativa a não ser atacar no jogo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.