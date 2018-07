Prudente vence e Americana dá adeus ao sonho da vaga PRESIDENTE PRUDENTE - O Americana ainda sonhava com uma chance de classificação à segunda fase do Campeonato Paulista, mas acabou derrotado pelo rebaixado Grêmio Prudente por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, pela 19.ª e última rodada. Ao término da fase, o Prudente terminou com 17 pontos, em 18.º lugar, enquanto o seu adversário ficou com 23 pontos, em 12.º.