PSG abre 2 a 0, mas cede empate e tropeça no Francês

SAINT-ETIENNE - O Paris Saint-Germain abriu 2 a 0 nos primeiros 20 minutos diante do Saint-Etienne, neste domingo, fora de casa, e dava impressão que venceria com facilidade. No entanto, o time do técnico Carlo Ancelotti vacilou, cedeu o empate, com direito a gol contra do brasileiro Alex, e ficou no 2 a 2, pela 29.ª rodada do Campeonato Francês.

O prejuízo com o resultado só não foi maior porque o Lyon foi goleado no sábado pelo Bastia, por 4 a 1. Agora, a diferença do PSG para o vice-líder é de cinco pontos: 58 a 53. Na próxima rodada, a equipe parisiense pega o Montpellier, sábado, no Parc des Princes. Já o Saint-Etienne, quarto lugar com 49 pontos, terá pela frente o Troyes, também no sábado, fora de casa.

Neste domingo, o PSG saiu na frente com Pastore. Aos nove minutos ele recebeu de Ibrahimovic, aproveitou erro do zagueiro e tocou por cima do goleiro. Aos 19 minutos, o próprio atacante sueco ampliou, cobrando pênalti de maneira estilosa, com cavadinha.

Aos 37 minutos, o Saint-Etienne diminuiu em uma infelicidade do zagueiro Alex, que dividiu com o atacante brasileiro Brandão, após cruzamento da direita, e acabou tocando de coxa contra o próprio gol. Aos 27 do segundo tempo, o empate aconteceu em um belo gol de Clerc, que aproveitou sobra de bola, após confusão na área, e chutou no ângulo.