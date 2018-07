PSG abre 2 a 0, mas sofre dois gols no fim e só empata com o Caen

O Paris Saint-Germain vencia o Caen por 2 a 0, neste sábado, e assumia ponta provisória do Campeonato Francês até os 44 minutos do segundo tempo. Mas depois de um ótimo primeiro tempo, quando abriu a vantagem, a equipe se fechou e foi castigada com dois gols nos minutos finais, para desespero dos torcedores no Parque dos Príncipes, que viram os donos da casa ficarem no empate por 2 a 2, pela 25.ª rodada.

O resultado levou o PSG a 49 pontos, mesmo número do Olympique de Marselha, que só empatou no sábado com o Reims, e um a menos que o Lyon, que pode disparar se vencer o Lorient no domingo. Agora, a equipe volta as atenções para a Liga dos Campeões, já que inicia o confronto de oitavas de final com o Chelsea na terça-feira, novamente em casa. O Caen, por sua vez, é o 14.º no Francês, com 28 pontos.

O PSG não quis saber de correr riscos neste sábado, foi para cima e saiu na frente logo aos dois minutos, quando Ibrahimovic recebeu cruzamento da direita e deu uma voadora na bola para marcar. O segundo saiu ainda no primeiro tempo, aos 40. Lucas fez linda jogada pelo meio, cortou a marcação e rolou para Lavezzi bater cruzado.

O ímpeto inicial do PSG, no entanto, sumiu no segundo tempo. Confortável com a vantagem, o time se fechou e foi castigado com o gol de Sala aos 44 minutos, aproveitando sobra na marca do pênalti. Aos 46, Bazile aproveitou falta na entrada da área, cobrou com perfeição e selou o heroico empate para o Caen.