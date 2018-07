PSG acerta contratação de volante francês do Tottenham

Stambouli, de 24 anos, iniciou a sua carreira no Montpellier, sendo campeão nacional na temporada 2011/2012. Depois de disputar 112 partidas do Campeonato Francês pelo clube em quatro anos, o volante se transferiu para o Tottenham em 2014, tendo permanecido por apenas uma temporada no futebol da Inglaterra.

"Eu estou muito feliz e orgulhoso de poder me juntar à família do Paris Saint-Germain. Eu não esperava sair da Inglaterra ainda este ano, mas, quando um grande clube como o Paris te faz uma oferta, a reflexão fica bem simples. São nesses casos que podemos mensurar o poder de atração do PSG", disse o novo reforço do clube francês.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, festejou a chegada de Stambouli e afirmou que a boa passagem do jogador pelo Montpellier levou o time a contratá-lo. "É um grande jogador francês que já provou o impacto que poderá trazer ao meio-de-campo, seja no aspecto físico ou técnico. A França vai encontrar um jogador que inspirou a muitos quando iniciou sua carreira no Campeonato Francês", afirmou.