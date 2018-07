PSG amplia contrato com jovem volante italiano até 2018 O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira que acertou a ampliação do contrato com o jovem volante italiano Marco Verratti, de 20 anos de idade, até junho de 2018. O compromisso anterior firmado com a equipe francesa previa a sua permanência no clube até a primeira metade de 2017.