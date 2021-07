PSG anuncia a contratação de Sergio Ramos em site oficial, mas apaga publicação

Erro de comunicação? O Paris Saint-Germain oficializou a contratação do zagueiro espanhol Sergio Ramos em seu site oficial, mas apagou a publicação pouco tempo depois. O defensor de 35 anos desembarcou na capital francesa nesta quarta-feira para assinar com o clube francês.

"É oficial, Sergio Ramos vestirá seu tradicional número 4 com a camisa do Paris Saint-Germain. O zagueiro espanhol compartilhou a alegria de se reencontrar com ele, em palavras ao microfone do PSGTV", anunciou o clube antes de retirar o texto de sua página.

O recuo, no entanto, não coloca em dúvida a contratação de Ramos, que já conseguiu dar seus primeiros autógrafos em Paris para os torcedores do time. A oficialização da assinatura parece, de qualquer forma, próxima.

A chegada de Ramos, que atuou pelo Real Madrid nas últimas 16 temporadas, reforça um plantel em que o diretor esportivo Leonardo já contratou o meio-campista holandês Georginio Winjanldum e o lateral marroquino Achraf Hakimi para a nova temporada. O nome do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma também é dado como certo após o fim da Eurocopa.

Nos bastidores, acredita-se que os reforços de peso podem ajudar a convencer Kylian Mbappé a renovar seu contrato com o clube. Com vínculo até 2022, o atacante colocou sua permanência em xeque.