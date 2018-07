PSG anuncia a contratação do atacante Gonçalo Guedes, promessa do Benfica

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Gonçalo Guedes, do Benfica. A negociação com o atacante de 20 anos, considerado uma das grandes promessas do futebol europeu, já era dada como certa, mas somente agora ele assinou contrato com o clube francês, válido até junho de 2021.

"Eu estou muito feliz por chegar a um clube tão grande quanto o Paris Saint-Germain. Jogar aqui com jogadores de tão alto nível permitirá que eu evolua. O Paris sempre joga para ser campeão, então minha meta é vencer o maior número de troféus e manter o Paris vencendo", projetou o jogador.

Mesmo com a pouca idade, Guedes conquistou seu espaço no elenco do Benfica. Em 2015, se tornou o português mais jovem a marcar um gol na Liga dos Campeões, com 18 anos. Canhoto, pode jogar em todas as posições do ataque. Ele é o terceiro reforço contratado pelo PSG nesta janela para transferência, depois dos meias Julian Draxler e Giovani Lo Celso.

"Estou feliz por ter contratado o Gonçalo Guedes e quero desejá-lo boas-vindas ao Paris Saint-Germain. Ele é um jovem jogador que se encaixa perfeitamente no nosso projeto. Tem sido seguido por diversos clubes europeus há alguns anos e optou por vir para o PSG", explicou o presidente e CEO do clube francês, Chairman Nasser Al-Khelaifi.