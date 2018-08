PSG anuncia contratação de Daiane Santos, zagueira da seleção brasileira

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a contratação da zagueira Daiane Santos, campeã da Copa América com a seleção brasileira em abril. A jogadora vinha defendendo desde 2017 o Avaldsnes, time com o qual foi campeã da Copa da Noruega no mesmo ano.

A atleta, de apenas 20 anos, iniciou a sua carreira profissional no Tiradentes-PI em 2015, antes de assinar contrato com o Rio Preto no ano seguinte. A sua formação como jogadora foi iniciada no Kindermann, de Santa Catarina, onde ela também atuou pela equipe de base do Joinville. A zagueira ainda vestiu a camisa do XV de Piracicaba antes se profissionalizar.

"Estou muito feliz de me juntar ao Paris Saint-Germain, é uma honra e uma chance de participar desse grupo", afirmou Daiane Santos após a assinatura do contrato. "Eu ainda sou jovem e vou ter a oportunidade aqui de progredir ao lado de grandes jogadoras. Espero poder ajudar meu novo clube a cumprir todos os seus objetivos", completou a defensora, em declarações divulgadas pelo site oficial do PSG.

Em abril passado, Daiane atuou pela seleção brasileira que faturou o título da Copa América com 100% de aproveitamento em sete jogos, no Chile. Foi um heptacampeonato da competição obtido pela equipe nacional, que com a sua campanha garantiu vagas no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos de 2019, assim como no torneio de futebol feminino da Olimpíada de Tóquio, em 2020.