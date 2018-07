PSG anuncia punição a Aurier e laterá vai treinar com time 'B'

"Num momento em que o Paris Saint-Germain deve manter o foco em datas-chave, a gestão do clube deve manter o grupo profissional livre de qualquer problema potencial", explicou o PSG em comunicado. Aurier treina com os reservas a partir de segunda-feira, por três semanas completas.

Em 14 de fevereiro, três dias antes do confronto de ida diante do Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Aurier participou de um bate-papo por vídeo com seguidores do Twitter e ofendeu o técnico Laurent Blanc e criticou companheiros como Ángel Di María e Zlatan Ibrahimovic. Desde então, não jogou mais.

O vídeo, disponível na internet, foi produzido partir do site 'Periscope', de transmissão de vídeos online (streaming). Acompanhado de um amigo, Aurier respondia perguntas dos seguidores. Ao falar de Blanc, disse que o treinador é "uma bicha" e que "pega nos testículos" de Ibrahimovic e de todas as estrelas do time. O argentino Di Maria foi chamado "marionete" por Aurier, que ainda questionou a liderança de Ibrahimovic.