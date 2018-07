PSG apela contra punição a Ibrahimovic por ofensa à França

O Paris Saint-Germain apelou ao Comitê Olímpico Francês contra a punição imposta ao atacante Zlatan Ibrahimovic. O jogador sueco foi suspenso por quatro jogos do Campeonato Nacional após ser flagrado ofendendo o país, irritado com a derrota de seu time para o Bordeaux no dia 15 de março.

Ao deixar o gramado do estádio Chaban Delmas na ocasião, Ibrahimovic se mostrou extremamente descontente com a arbitragem. Entre outros desabafos, foi flagrado chamando a França de "país de m...". O caso gerou bastante repercussão e políticos de extrema direita chegaram a pedir que o atacante deixasse o país.

Na última quinta-feira, a federação de futebol do país se manifestou e puniu o jogador com quatro partidas de suspensão, válidas pelo Campeonato Francês. Com a apelação, no entanto, há a possibilidade de que Ibrahimovic esteja à disposição já para o duelo contra o Nice, neste sábado, no Parc des Princes.