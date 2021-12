PSG atualiza situação clínica e Neymar voltará a campo em meados de janeiro

O atacante Neymar já tem data prevista para voltar aos treinos no Paris Saint-Germain. Neste sábado, o clube francês atualizou a condição clínica do brasileiro, que se recupera de uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo.

Segundo o clube, a recuperação de Neymar segue como planejado e o retorno acontecerá em meados de janeiro. O brasileiro sofreu a lesão no dia 28 de novembro, na vitória por 3 a 1 diante do Saint-Étienne, pela 15ª rodada do Campeonato Francês.

Sem Neymar, o PSG ainda não venceu na competição. Empatou sem gols diante do Nice, no Parque dos Príncipes, e ficou no 1 a 1 com o Lens, fora de casa.

No entanto, vem de goleada na Liga dos Campeões. O PSG fez 4 a 1 no Brugge e confirmou a segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos, um a menos do que o Manchester City.

A expectativa do PSG, inclusive, é contar com Neymar nas oitavas de final do torneio. O confronto será definido através de sorteio, a ser realizado na próxima segunda-feira.

Enquanto isso, Neymar vem usando as redes sociais para mostrar sua evolução do tratamento estipulado pelo departamento médico do clube. O atacante ainda vem se locomovendo com ajuda de muletas, mas tem feito vários exercícios físicos para diminuir o prejuízo com o tempo parado.

Sem Neymar, o PSG volta a campo diante do Monaco, em jogo marcado para este domingo, às 16h45, no Parque do Príncipe, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.