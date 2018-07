PSG bate Lyon e embola ponta do Campeonato Francês Dos principais campeonatos da Europa, nenhum é tão equilibrado quando o Francês. Neste domingo isso se comprovou com a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lyon, por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, deixando três times empatados no primeiro lugar da competição ao fim da 18.ª rodada.