PSG bate Rennes e segue tranquilo na ponta do Francês

PARIS - O Paris Saint-Germain alcançou a 13.ª vitória no Campeonato Francês neste sábado, ao fazer 3 a 1 diante do Rennes, em casa, pela 18.ª rodada. O resultado fez a equipe da capital abrir vantagem na liderança da tabela. O brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta deixou sua marca para os parisienses e Ibrahimovic e Cavani marcaram os outros gols do time.

O PSG chegou aos 43 pontos, cinco à frente do segundo colocado Monaco, que ainda atua neste sábado contra o Guingamp. No domingo que vem, dia 22, o time de Laurent Blanc volta a campo para pegar o Lille, em casa. Já o Rennes parou nos 21 pontos e é apenas o 13.º colocado.

A vitória deste sábado começou a ser desenhada justamente com Thiago Motta. Aos 19 minutos o volante bateu escanteio, a zaga afastou, mas ele próprio pegou o rebote e marcou belo gol de fora da área. Já no segundo tempo, aos sete minutos, Ibrahimovic bateu pênalti sofrido por Matuidi e ampliou.

O Rennes ainda ameaçou uma reação aos 22 minutos. Alessandrini bateu falta da direita, forte, e o goleiro Sirigu não conseguiu defender. Mas nos acréscimos, Cavani puxou contra-ataque pela esquerda, cortou para o meio e bateu no canto do goleiro para fazer o terceiro e definiu o resultado.