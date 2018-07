PSG, Bayern, Barcelona, Inter e Arsenal fecham ano na liderança

No Inglês, aliás, o Arsenal lidera pelos critérios de desempate, porque tem a mesma pontuação do surpreendente Leicester City. Manchester City e Tottenham vêm na sequência, com os gigantes Manchester United e Liverpool um pouco atrás, em sexto e sétimo, respectivamente. O Chelsea é a decepção do ano, em 14.º, apenas.

O Italiano também está bastante disputado, com apenas quatro pontos separando a líder Inter de Milão da Roma, que é a quinta colocada. A briga pelo título ainda tem Fiorentina, Napoli e Juventus. O Milan é o sexto e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto a Lazio vem em 10.º.

Na Espanha a briga é mais restrita, tendo Barcelona e Atlético de Madrid empatados em pontos e separados por apenas dois pontos do Real Madrid. Villarreal e Celta brigam pelo quarto lugar e pela única vaga que sobra na Liga dos Campeões.

O PSG fecha 2015 praticamente campeão francês, uma vez que tem 19 pontos na liderança do torneio, com 16 vitórias, três empates e nenhuma derrota. A briga empolgante é pelo segundo lugar, por enquanto com o Monaco. Mas a distância do time do principado para o Olympique de Marselha, 10.º colocado, é de apenas sete pontos.

Na Alemanha a vantagem do Bayern de Munique não é tão grande, mas não deixa de ser expressiva. O time de Pep Guardiola (que sai não fim da temporada) tem oito ponto pontos a mais que o Borussia Dortmund. O Hertha, terceiro, aparece 14 pontos atrás, já longe da briga pela ponta.

Nos outros torneios relevantes do futebol europeu, o ano de 2015 chega ao fim com liderança do Ajax na Holanda (três pontos sobre o PSV), do Besiktas na Turquia (um ponto a mais que o Fenerbahce) e do Porto de Portugal (um sobre o Sporting). Nesses três torneios os três grandes do país estão nas três primeiras colocações. Na Grécia, o Olympiakos só venceu no primeiro turno e já tem 18 pontos de vantagem.