PSG cancela Tour pelo Catar por causa da pandemia: 'Preservar a saúde da equipe'

O torcedor árabe vai ter de esperar um pouco mais para ver os ídolos do Paris Saint-Germain de perto. Por causa do agravamento da pandemia de covid-19 na Europa, o clube francês anunciou nesta quarta-feira o adiamento do Qatar Winter Tour 2022, que faria entre 16 e 18 de janeiro e terminaria com um amistoso em Riad, na Arábia Saudita, no dia 19.

Desde 2020 que o evento não ocorre justamente por causa da pandemia de covid-19. Desta vez, com a redução de casos e a implantação da vacinação em 2021, o clube resolveu marcar o evento para janeiro. Estava agendado uma visita à Academia Paris Saint-Germain, em Doha, que funciona o ano todo nos campos da Fundação Qatar.

Após o encerramento do tour pelo Catar, no qual ainda faria um pouco de turismo, o elenco francês completo iria até Riad, na Arábia Saudita, para um amistoso contra um combinado de jogadores dos melhores times do país: Al-Hilal SFC e Al-Nassr FC.

"Diante da situação de saúde na França, o Paris Saint-Germain decidiu preservar a saúde de sua equipe e de seus jogadores ao adiar o Qatar Winter Tour 2022 e o amistoso em Riad", informou o clube francês.

O PSG, no entanto, não descartou a possibilidade de realizar o evento ainda em 2022. "Anunciado em setembro passado, este minicurso de três dias, que aconteceria de 16 a 18 de janeiro, bem como o amistoso marcado para Riad, em 19 de janeiro, estão adiados para datas a serem definidas posteriormente."

O PSG embarcaria para o Catar logo após enfrentar o Stade Brestois, pelo Campeonato Francês, dia 15 de janeiro, e já voltaria com novo compromisso na competição, diante do Reims.