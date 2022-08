Jogadores do PSG são proibidos de beber Coca-Cola nas refeições da equipe, diz jornal

A nova diretoria do Paris Saint-Germain está focada em fazer o clube alcançar voos maiores nesta temporada, e nem mesmo o aspecto alimentar passou despercebido no "choque de ordem" promovido no vestiário do time parisiense. Agora, os jogadores estão totalmente proibidos de ingerir Coca-Cola durante as refeições.

Segundo o jornal Le Parisien, a equipe principal do PSG não dispunha de um nutricionista em tempo integral, mas apenas um responsável por todas as categorias do clube. O desejo de contar com um profissional para trabalhar somente com o grupo liderado por Neymar, Messi e Mbapp partiu de Luis Ocampos, novo diretor de futebol do clube, em substituição ao brasileiro Leonardo, demitido no fim da temporada, após novo fracasso da equipe na Liga dos Campeões.

"A primeira decisão da nova nutricionista foi tirar Coca-Cola e Ice Tea das refeições dos jogadores, duas bebidas pouco compatíveis com o esporte de alto nível", escreveu o diário francês. "A explicação, no entanto, é óbvia: há 22 anos, a Coca-Cola é parceira oficial do PSG e o contrato foi renovado no ano passado até 2024."

Apesar de a Coca-Cola se manter parceira do PSG e estar constantemente envolvida na promoção de eventos esportivos, as bebidas açucaradas são encaradas como vilões quando o assunto é alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é altamente recomendável que o consumo de açúcares não deve ultrapassar 10% do valor total da dieta de adultos e crianças.

Outra mudança feita por Ocampos no que diz respeito ao time principal está na privacidade dos jogadores. O chefe do departamento de futebol proibiu funcionários do PSG que não fazem parte do setores ligados ao esporte de terem livre acesso aos vestiários, tanto no Parque dos Príncipes quanto do centro de treinamento do clube.

Recentemente, Neymar e Mbappé se desentenderem após não entrarem em acordo sobre quem bateria um dos pênaltis sofridos pelo PSG na vitória por 5 a 2 sobre o Montpellier, na segunda rodada do Campeonato Francês. Após desperdiçar uma cobrança, o atacante da seleção francesa tentou tirar a bola das mãos do brasileiro, que se negou a ceder a chance e converteu a cobrança. Diferentemente de outras novelas, a diretoria fez questão de botar panos quentes no caso e resolver a rusga internamente.