PSG confirma Cavani fora no sábado e mantém mistério para jogo com Manchester

O atacante Edinson Cavani até voltou a treinar pelo Paris Saint-Germain, mas ainda não tem uma data determinada para fazer seu retorno ao time. Nesta sexta-feira, o técnico Thomas Tuchel avisou que o uruguaio vai desfalcar a equipe no fim de semana, em compromisso pelo Campeonato Francês, e não tem presença assegurada no duelo com o Manchester United, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Cavani se lesionou em 9 de fevereiro, tendo sido substituído no intervalo do triunfo sobre o Bordeaux. Desde então, ficou fora dos últimos cinco jogos do PSG, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre o Manchester, no Old Trafford, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição europeia.

Nesta sexta-feira, Cavani até participou do treino da equipe, mas foi descartado por Tuchel para o duelo contra o Caen, sábado, fora de casa, pelo Francês. Ele indicou a adoção de postura cautelosa envolvendo o centroavante uruguaio.

"Edi Cavani vai treinar com a equipe pela primeira vez hoje (sexta-feira), desde a lesão. Não tenho certeza se ele participará de toda a sessão, mas ele não jogará amanhã (sábado). É muito cedo para ele e não queremos correr riscos com Edi", justificou Tuchel.

Mesmo com um jogo a menos em relação aos seus principais concorrentes, o PSG lidera o Francês com 17 pontos de vantagem para o segundo colocado Lille e terá pela frente, neste sábado, um rival que ocupa a vice-lanterna. Mas Tuchel assegurou comprometimento dos seus jogadores, mesmo admitindo que eles já pensam no Manchester.

"Temos que aceitar que todo mundo está pensando um pouco no jogo com o Manchester. Mas temos a responsabilidade de estar 100% focados no Caen, e jogar melhor do que pudermos, como fizemos nos nossos últimos jogos. Tenho confiança nos meus jogadores, sei que eles são muito sérios para buscar nossos objetivos", disse.