PSG confirma contratação do técnico Carlo Ancelotti

A nomeação de Ancelotti era esperada desde que o brasileiro Leonardo, diretor-esportivo do clube, se reuniu com o italiano em Paris no mês passado. "Estou muito contente de estar aqui como treinador do Paris Saint-Germain", disse Ancelotti. "Eu acho que o PSG é um clube fantástico. Acho que posso fazer um grande trabalho para ajudar o PSG a se tornar um grande clube na Europa".

A imprensa francesa especula que a chegada de Ancelotti será seguida pela do meia inglês David Beckham, que poderia assinar com a equipe no domingo, quando será aberta a janela de transferências.

Ancelotti evitou revelar quais jogadores serão contratados em janeiro, respaldados pelos novos donos catarianos da equipe. "Eu não acho que é uma boa ideia citar nomes agora, porque se trata de jogadores que têm um certo status em suas equipes", disse.

O ex-meio campista francês Claude Makelele assumirá uma função de assistente de Ancelotti, que levou o Milan aos títulos da Liga dos Campeões da Europa em 2003 e 2007. No Chelsea, há duas temporadas, o treinador faturou o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.

Na semana passada, o PSG começou a negociar com Kombouare para rescindir o seu contrato. Em seu site oficial, o clube francês confirmou que "Kombouaré deixa o Paris Saint-Germain a partir de hoje".

Kombouare substituiu Paul Le Guen em 2009 e levou o PSG ao título da Copa da França no ano seguinte. Ainda que o clube esteja na liderança do Campeonato Francês na metade da temporada, as eliminações da Liga Europa e da Copa da Liga Francesa causaram descontentamento nos novos donos da equipe, que estabeleceram metas ambiciosas.

O Qatar Sports Investment adquiriu o PSG em junho e gastou 82 milhões de euros em contratação de jogadores, incluindo o argentino Javier Pastore, em busca de seu primeiro título do Campeonato Francês desde 1994 e da classificação para a Liga dos Campeões, que o clube não conseguiu nos últimos sete anos.