PSG confirma Hakimi, destaque da Inter de Milão, como primeiro reforço

Após bater duas vezes na trave na tão sonhada busca pelo título da Liga dos Campeões, com vice em 2019-20 e uma eliminação na semifinal, a diretoria do Paris Saint-Germain prometeu montar um time galáctico pelo fim do jejum europeu e anunciou, nesta terça-feira, seu primeiro reforço. O lateral-direito Hakimi, destaque da Inter de Milão e apontado como um dos melhores do mundo na posição, assinou por cinco temporadas.

Para renovar contrato com os astros Neymar e Mbappé, o PSG não apenas ofereceu uma ótima compensação financeira, como garantiu que a equipe para a próxima temporada seria forte em todas as posições para brigar por todos os títulos. Dono de defesa forte, o PSG ganhou Hakimi e ainda pode contar com o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que já estaria acertado.

"Estou feliz por estar aqui, ansioso para dar um novo passo, para começar os trabalhos e encontrar meus companheiros de equipe. Eu quero fazer grandes coisas aqui", afirmou o marroquino campeão italiano dom a Internazionale.

Apesar de jogar na lateral, o reforço será mais uma peça ofensiva para Maurício Pochettino, pois adora apoiar o ataque. Foi justamente essa característica que fez o treinador argentino pedir sua contratação. O argentino, inclusive, fez questão de falar com Hakimi antes mesmo de o acordo ser fechado.

"Em primeiro lugar, tenho uma boa imagem da França. O PSG, então, é um grande clube que tem demonstrado isso nos últimos anos, com constantes avanços", avaliou Hakimi. "De minha parte, quero continuar construindo belas coisas para chegar ao mais alto nível e aqui é possível. A imagem que tenho do clube é, sobretudo, dos grandes jogadores que aqui estão e, inevitavelmente, todos querem vir para um grande clube como o Paris. Portanto, estou feliz por estar aqui e pela chance de evoluir", enfatizou, antes de se definir para os futuros torcedores e companheiros.

"Sou um defensor, com alma de atacante. Gosto de estar no ataque, e penso que há grandes jogadores aqui que podem me ajudar nesse aspecto. E, claro, também posso ajudar a equipe a atingir seus objetivos."

Hakimi é apenas o primeiro de muitos jogadores que devem desembarcar no PSG. O clube ainda negocia com o volante francês Pogba, do Manchester United, e se interessou pelo brasileiro Vinícius Júnior, fora dos planos do Real Madrid.