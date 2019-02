PSG confirma lesão e terá desfalque de Cavani contra o Manchester United

O temor do Paris Saint-Germain se confirmou nesta domingo, e Edinson Cavani será desfalque da equipe para encarar o Manchester United, terça-feira, na Inglaterra, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O uruguaio teve uma lesão confirmada pelo clube e sequer viajará com o elenco.

Cavani se contundiu na vitória sobre o Bordeaux, sábado, pelo Campeonato Francês. Pouco depois de marcar o único gol da partida, de pênalti, precisou ser substituído, aparentando sentir dores na coxa. Neste domingo, após a realização de exames, o PSG confirmou que a lesão foi no tendão do lado direito do quadril.

"Os exames realizados revelaram uma lesão no tendão do lado direito do quadril. O tratamento e a duração da ausência de Cavani vão depender da evolução nos próximos dias", explicou o clube em nota oficial.

O PSG também confirmou neste domingo o desfalque do lateral Meunier para o duelo importantíssimo na Inglaterra. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, o belga foi diagnosticado com uma leve concussão e ficará afastado das atividades até o fim de semana, quando será reavaliado.

As ausências de Cavani e Meunier preocupam ainda mais porque o PSG já não contará diante do Manchester com o brasileiro Neymar, que sofreu nova fratura no quinto metatarso do pé direito. Outra baixa confirmada é o volante Verratti, também contundido.