PSG confirma lesão e zagueiro Thiago Silva preocupa seleção brasileira

PARIS - O Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira que o zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Monaco, pelo Campeonato Francês. O clube ainda não estabeleceu um prazo para o retorno do defensor aos gramados, mas ele passou a virar dúvida da seleção brasileira para os dois amistosos que o time de Felipão fará em outubro, contra a Coreia do Sul, no dia 12, em Seul, e Zâmbia, três dias depois, em Pequim, na China.

Por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o PSG destacou que a "duração da indisponibilidade do jogador da seleção brasileira será especificada mais tarde, dependendo da evolução da sua lesão".

Ironia do destino, Thiago Silva se machucou justamente no dia em que completou 29 anos de idade. Por causa da lesão, ele deixou o jogo contra o Monaco já aos 16 minutos do primeiro tempo, e pouco depois o seu time sofreu o gol de empate.

Após o confronto, o técnico do PSG, Laurent Blanc, exibiu preocupação com o zagueiro. "Ele passará por exames amanhã (segunda-feira), mas é um problema muscular. Penso que o perderemos por algum tempo", admitiu o treinador.

O técnico Luiz Felipe Scolari irá convocar a seleção brasileira nesta quinta-feira para os amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia. E Thiago Silva pode virar a segunda baixa de peso do Brasil para os confrontos, pois na semana passada a entidade antecipou que o goleiro Julio Cesar não será chamado para estes duelos por ter fraturado um dos dedos de sua mão durante treino do Queens Park Rangers.