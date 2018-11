PSG confirma lesões de Neymar e Mbappé, mas não dá prazo para recuperação

Dois de seus maiores astros do elenco, o Paris Saint-Germain confirmou nesta quarta-feira, cerca de 24 horas depois da rodada de amistosos internacionais pelo mundo, que o brasileiro Neymar (músculo adutor da perna direita) e o francês Mbappé (ombro direito) se lesionaram, mas não deu um prazo para a recuperação deles. De acordo com o clube, ambos fizeram exames médicos na capital francesa e passarão por um tratamento intensivo nos dois próximos dias, quando um novo informe sobre as condições físicas deles será divulgado.

Nesta quarta-feira, Neymar procurou tranquilizar a todos - torcedores brasileiros e do Paris Saint-Germain - depois de um incômodo muscular na virilha direita o obrigar a sair logo aos sete minutos do amistoso da seleção brasileira contra Camarões, em Milton Keynes, na Inglaterra. No final da noite de terça-feira, o atacante escreveu em suas redes sociais que acredita que a lesão não é "nada grave".

"Obrigado a todos que me mandaram mensagens desejando uma boa recuperação, acho que não foi nada grave. Estou muito feliz e orgulhoso por chegar a minha 100.ª convocação, sempre muita honra defender a maior seleção do mundo", escreveu o jogador, em seu Instagram. O próprio médico da seleção, Rodrigo Lasmar, já havia comentado que a lesão não era preocupante.

Já Mbappé sofreu uma lesão no ombro direito após um choque com o goleiro Campaña no amistoso que a França derrotou o Uruguai por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Dennis (nos arredores de Paris). Ainda no primeiro tempo da partida, o atacante tentou driblar o rival dentro da área, foi tocado e caiu sobre o próprio ombro, tendo de ser substituído em seguida.

Os dois preocupam para os próximos compromissos do Paris Saint-Germain. O principal deles será na próxima quarta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, contra o Liverpool, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Uma derrota para os ingleses pode causar uma eliminação precoce na competição mais importante da temporada.

Pelo Campeonato Francês, no qual o Paris Saint-Germain lidera com muita folga após 13 vitórias em 13 partidas, o próximo duelo será neste sábado contra o Toulouse, em Paris, pela 14.ª rodada.