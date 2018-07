PSG conquista Copa da França com gol no último minuto da partida contra o Angers

O Paris Saint Germain conquistou o título da Copa da França - competição mais antiga do país, que chegou à 100ª edição neste ano - ao vencer o modesto Angers por 1 a 0 com um gol obtido no último minuto do tempo regulamentar da partida disputada no Stade de France, em Saint-Dennis, nos arredores de Paris, neste sábado.

Para o estrelado time do Paris Saint-Germain, o título foi uma forma de salvar a temporada. Neste ano, os torcedores do PSG tinham comemorado, até este sábado, somente a Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França. O clube perdeu o Campeonato Francês (vencido pelo Monaco) e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa de forma humilhante pelo Barcelona, em uma das viradas mais impressionantes da história do futebol.

Na primeira partida entre as equipes, o Paris Saint-Germain - jogando em casa - havia vencido por 4 a 0 e tinha a classificação praticamente garantida. Mas, no estádio Camp Nou, em Barcelona, a equipe parisiense foi amplamente dominada, levou três gols nos últimos 10 minutos de jogo e deixou a competição de forma traumática.

Já o Angers, adversário do Paris Saint-Germain, teve uma boa participação no Campeonato Francês deste ano. O clube, que retornou à primeira divisão do país em 2015, após 21 anos, terminou a competição na 12.ª colocação com 46 pontos, a 49 do campeão Monaco e a 42 do próprio Paris Saint-Germain.

No duelo deste sábado, o Paris Saint-Germain dominou a primeira etapa, mas não conseguiu converter a superioridade em chances reais de gol. E ainda levou o primeiro grande susto da partida. Aos 27 minutos, a zaga do PSG cortou apenas parcialmente uma jogada na área e a bola sobrou para o meia marfinense Nicolas Pepe, que acertou uma pancada na trave do goleiro Aréola.

Na segunda etapa, o Paris Saint-Germain parece ter voltado com mais vontade e passou pressionar o adversário. Aos 12 minutos, o argentino Di María quase marcou em uma cobrança de falta pela esquerda. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Aos 38, Cavani arrancou da intermediária em um grande contra-ataque e ficou cara a cara com o goleiro Letellier, mas chutou para fora.

Entretanto, quando a partida se encaminhava para a prorrogação, um escanteio para o Paris Saint-Germain mudou a história da competição. A bola foi alçada por Di María no primeiro poste. Matuidi subiu com o zagueiro Cissokho, que desviou para as próprias redes: 1 a 0.

O Paris Saint-Germain levantou a taça da Copa da França pela 11.ª vez em sua história e se tornou o maior vencedor do torneiro, ultrapassando o Olympique de Marselha, que tem 10 títulos. A conquista também representou o 15.º título do atacante Lucas no clube parisiense, número que consolida a temporada 2016/2017 como a melhor do brasileiro desde que chegou à Europa, em 2013.