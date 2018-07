PSG contrata lateral campeão sub-20 pela França No dia seguinte de fazer a maior contratação da história do futebol francês ao acertar com Edinson Cavani - por 64 milhões de euros -, o Paris Saint-Germain anunciou novo reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Lucas Digne, de 19 anos, bem menos badalado que o atacante uruguaio, mas que chega com o status de atual campeão mundial sub-20 com a seleção francesa, título conquistado no último sábado.