PSG contrata o meia espanhol Ander Herrera, do Manchester United

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista espanhol Ander Herrera, de 29 anos, que atuou as últimas cinco temporadas pelo Manchester United e também registra passagens pelo Zaragoza e Athletico Bilbao. O jogador assinou contrato até 2024.

LEIA TAMBÉM > Manchester City oficializa Rodri e assina por cinco anos com volante espanhol

"O Paris Saint-Germain é o maior clube da França, que continua a crescer, e que joga para ganhar todos os títulos possíveis. Eu realmente queria ir à Paris e vestir essas cores. O clube tem uma história muito bonita e estou feliz por poder escrever novas páginas. Juntar-se a este clube é uma sensação extraordinária", disse Herrera, ao site oficial do clube francês.

Basco, nascido em Bilbao, Herrera festejou também a oportunidade de viver em Paris. "É a cidade mais bonita do mundo. Eu prometo a você três coisas: trabalho, profissionalismo e paixão. Eu também prometo melhorar meu nível de francês porque eu acho que a linguagem é muito importante para a comunicação de uma equipe."

Herrera é o segundo jogador espanhol anunciado pelo PSG nesta janela de transferências do futebol europeu, pois na última terça-feira o clube também confirmou a contratação do meio-campista Pablo Sarabia, que estava no Sevilla.

Na última temporada em Old Trafford, Herrera disputou 28 jogos e marcou três gols. Sua maior conquista pela equipe inglesa foi a Liga Europa na temporada 2016/2017.