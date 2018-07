PSG demite Blanc e pode acertar com técnico do Sevilla

A diretoria do clube francês não deu maiores detalhes ao anunciar a demissão. A saída do treinador surpreende porque Blanc havia renovado seu contrato, para mais dois anos de vínculo, em fevereiro deste ano. O PSG afirmou apenas que as duas partes entraram em acordo que "preserva os interesses" do clube e do técnico.

De acordo com o jornal francês L'Equipe, o acordo prevê um pagamento de 22 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) ao treinador, que deixa o clube junto do auxiliar Jean-Louis Gasset e do preparador físico Philippe Lambert.

Apesar da surpresa, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já vinha dando pequenas indicações de que poderia mudar a comissão técnica da equipe. No mês passado, ele concedeu entrevista na qual afirmava que estava cogitando mudanças no time, sem dar qualquer detalhe ou citar a própria comissão técnica.

Inicialmente, as alterações que citou sugeriam contratações de reforço, uma vez que o PSG não terá mais Zlatan Ibrahimovic para comandar a equipe na próxima temporada. Após passagem brilhante pelo time, o atacante sueco se despediu no fim da última temporada europeia - está cotado para reforçar o Manchester United.

A maior insatisfação de Al-Khelaifi com Blanc está nas campanhas do PSG na Liga dos Campeões. O time não consegue passar das quartas de final na principal competição de clubes da Europa. Na última, caiu justamente nesta fase, diante do Manchester City. Foi esta eliminação que fez o presidente do clube mudar seus planos quanto ao futuro de Blanc, mesmo após renovar seu contrato.

Sob o comando de Blanc, o PSG só não brilhou na Liga dos Campeões. Nos campeonatos nacionais, teve amplo domínio nos últimos anos. O treinador foi tricampeão francês (2013/14, 2014/15 e 2015/16), venceu duas vezes a Copa da França e três a Copa da Liga Francesa. O destaque doméstico chegou ao auge no último Francês, quando o PSG se sagrou campeão com inéditas oito rodadas de antecedência.