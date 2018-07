PSG derrota Guingamp com gols no fim no Francês

PARIS - O Paris Saint-Germain sofreu, mas conseguiu assegurar a sua segunda vitória no Campeonato Francês com gols marcados nos acréscimos do segundo tempo. Neste sábado, no Parc des Princes, o atual campeão nacional derrotou o Guingamp por 2 a 0, em partida válida pela quarta rodada.

O triunfo trouxe um alívio ao PSG, que corria o risco de se afastar do líder Olympique de Marselha em caso de tropeço. Agora, porém, a equipe chegou aos oito pontos, na vice-liderança, mesmo que provisória, com um ponto a menos do que o primeiro colocado, que fará um confronto direto com o terceiro Monaco, com sete, neste domingo.

Com Alex, Thiago Silva, Maxwell e Thiago Motta como titulares, o PSG criou várias chances de gol no primeiro tempo, com Lavezzi, Cavani e Ibrahimovic, mas não conseguiu abrir o placar. A situação não se alterou no segundo tempo, nem mesmo após a entrada do meia brasileiro Lucas, que assustou o Guingamp em duas finalizações de fora da área.

Mas quem abriu o placar para o PSG foi outro jogador que entrou durante a etapa final: Rabiot. Ele aproveitou um rebote dado pelo goleiro Samassa e tocou para as redes aos 46 minutos. O segundo gol do time da capital francesa saiu logo depois. Aos 48 minutos, Ibrahimovic recebeu lançamento, venceu a disputa com o seu marcador, driblou o goleiro do Guingamp e tocou para as redes, definindo o triunfo do PSG.

No outro jogo disputado neste sábado, o Lyon sofreu a sua quarta derrota consecutiva na temporada, sendo a segunda no Campeonato Francês, ao perder por 2 a 1 para o Evian, com dois gols de Kevin Bérigaud. O Lyon está com seis pontos somados em quatro rodadas do torneio nacional.