PSG e Barcelona dão uma semana para Neymar se decidir sobre transferência, dizem jornais

Neymar voltou a ganhar destaque nas capas de jornais da França e da Espanha nesta quinta-feira em meio à novela de sua possível transferência para a Paris Saint-Germain. De acordo com o Sport e o Mundo Deportivo, o jogador brasileiro recebeu um "ultimato" dos dois clubes para tomar uma decisão em até uma semana.

"O jogador está ilhado e tomou distância junto a pessoas de sua confiança para que não seja pressionado", informou o Sport. "O PSG mantém a proposta, mas começa a perder a paciência". A muito jogo de cena nas movimentações dos dois lados. O Barcelona já sabe que Neymar que ir embora, então tenta fazer dessa negociação a mais proveitosa possível para o clube. Também já pensa em outros jogadores para a temporada caso o brasileiro opte pelo time francês. Dinheiro, após a venda de Neymar, não faltará em Barcelona.

Segundo o L'Équipe, o PSG negocia com o Barcelona para tentar reduzir os custos de uma possível transferência. O clube francês estaria tentando uma "transação direta" com o rival catalão para evitar ter de desembolsar um valor ainda maior que os 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 812 milhões, na cotação atual) inicialmente anunciados por conta de impostos.

De acordo com a publicação, os custos da ida de Neymar para o PSG ultrapassariam os 330 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão), incluindo a cláusula de rescisão e o salário anual do jogador.

PRESIDENTE TORCE

Ao The New York Times, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse que o clube "precisa" de Neymar e espera que o brasileiro não vá para o PSG nesta temporada. "Você sabe, Neymar é um dos nossos melhores jogadores e não queremos perdê-lo. Queremos que ele continue com a gente. Ele ainda tem quatro anos de contrato, mas são os jogadores que decidem se querem sair", disse Bartomeu. "Da parte do Barcelona, queremos dele, precisamos dele. Se queremos vencer, queremos os melhores jogadores".

Neymar tem mais um compromisso com o Barcelona nos EUA. Sábado, tem Barcelona e Real Madrid em Miami. Depois disso, Neymar terá compromisso na China. Sua intenção é não voltar com o Barcelona para a Espanha. Dese compromisso, seguir para Paris.