PSG e Napoli fazem duelo pelo grupo da morte da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain de Neymar recebe a Napoli no principal jogo do Grupo C, tratado como grupo da morte da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. No fim de semana, o líder do campeonato francês tem pela frente o clássico francês contra o Olympique de Marselha, em uma semana que vai testar o verdadeiro potencial do PSG, a equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel quer se afirmar como potência do futebol europeu.

"É o que todos esperamos, mas é preciso superar etapas. Por enquanto jogamos dois jogos, mas sabemos que existem muitas etapas antes de olhar mais adiante", indicou à AFP o ex-lateral brasileiro Maxwell, atual coordenador esportivo do PSG.

"É uma má ideia pensar em longo prazo, só é necessário pensar na Napoli para fazer o melhor jogo possível e vencer. Depois pensaremos nos jogos seguintes", acrescentou.

O clube francês iniciou a competição com derrota para o Liverpool (3-2) na estreia, mas depois recuperou as energias com goleada por 6 a 1 sobre a Estrela Vermelha. A partida ficou marcada pelos incidentes violentos após o apito final e pela suspeita de combinação de resultados que apontam para o clube sérvio.

Líder do grupo C com uma vitória e um empate, a Napoli parece estar adaptada ao novo técnico Carlo Ancelotti, que retorna ao Parque dos Príncipes depois de passagem como treinador do PSG entre 2011 e 2013.

"É um grande treinador, foi uma fonte de inspiração para mim como jogador e treinador. Na frente do Milan, ganhou todos os títulos na Europa e na Itália. É simpático e humilde", disse Tuchel sobre o adversário.