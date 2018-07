PSG é punido por discriminação de torcida a deficientes

A Uefa anunciou nesta terça-feira uma punição ao Paris Saint-Germain que foi motivada por uma atitude dos torcedores da equipe francesa durante um jogo contra o Chelsea, em Paris, pela quartas de final da última Liga dos Campeões. O Comitê Disciplinar da entidade ordenou o fechamento de dois setores do estádio Parque dos Príncipes no primeiro jogo que a equipe fará em casa na fase de grupos da próxima edição da competição continental.

O clube foi punido após a Uefa entender que torcedores do clube francês insultaram seguidores da equipe inglesa que são portadores de deficiência física. "A punição foi imposta pela conduta discriminatória" de alguns torcedores, informou o organismo que controla o futebol europeu.

O incidente ocorreu no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões 2013/2014, no dia 2 de abril, onde o PSG venceu por 3 a 1. No confronto de volta, porém, a equipe inglesa venceu por 2 a 0 e eliminou o time francês por causa do gol que marcou fora de casa.

O jogo no qual o PSG terá de cumprir a punição aplicada pela Uefa na Liga dos Campeões será conhecido apenas após o sorteio da fase de grupos da competição, marcado para acontecer no próximo dia 28 de agosto.