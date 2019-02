PSG é superado pelo Lyon de virada e perde invencibilidade no Francês

Depois de 23 jogos, caiu, enfim, a invencibilidade do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Sem Neymar, lesionado, o time parisiense foi derrotado neste domingo pelo Lyon por 2 a 1, de virada, fora de casa. Ainda assim, lidera o torneio com folga.

Responsável por impor a primeira derrota do PSG na competição, o Lyon é o terceiro colocado, com 41 pontos. O Paris Saint-Germain, apesar do revés, segue tranquilo na ponta e rumo ao bicampeonato francês. Tem 56 pontos, dez de vantagem para o vice-líder Lille.

No segundo jogo sem Neymar, que sofreu uma lesão no pé direito e pode desfalcar a equipe por até três meses, o PSG saiu na frente com o argentino Di Maria aos sete minutos. No entanto, o time de Paris não conseguiu segurar a vantagem e levou a virada.

Dembélé empatou a partida no final do primeiro tempo, ao se antecipar ao goleiro Areola e desviar de cabeça, e Nabil Fekir virou o jogo no começo do segundo tempo, em cobrança de pênalti, cometido por Thiago Silva em Dembélé.

Nos outro jogo deste domingo, Nîmes empatou em 1 a 1 com o Montpellier, que com o resultado, foi aos 36 pontos e perdeu a oportunidade de assumir a quarta posição e entrar na zona de classificação para a Liga Europa. O Nîmes é o 11º colocado, com 30 pontos.

O duelo entre Saint-Étienne e Strasbourg, que seria neste domingo, foi adiado devido ao temporal que castiga a cidade de Saint-Étienne. O confronto ainda não tem data para ser realizado.