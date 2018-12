PSG empata a segunda consecutiva, mas tem vantagem de 14 pontos no Francês

A liderança do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês segue sem qualquer sinal de ameaça, mas o time não é mais tão soberano na competição. Após vencer as 14 primeiras partidas que fez na competição, o time acumulou o segundo empate seguido ao não ir além do 1 a 1 com o Strasbourg, nesta quarta-feira, no duelo disputado no Stade de la Meinau, a casa do rival.

Para o empate, pesou a escalação de um time misto pelo PSG, que continua soberano na dianteira, com 44 pontos e 14 a mais do que o segundo colocado Lille. Já o Strasbourg chegou aos 22 pontos e está em nono lugar.

O Paris Saint-Germain entrou em campo sem Neymar, em recuperação de uma leve lesão na coxa direita, sofrida no fim de semana, em partida contra o Bordeaux. Além disso, o técnico Thomas Tuchel foi cauteloso e preferiu dar um descanso a ele, já pensando na partida da próxima terça-feira com o Estrela Vermelha, em Belgrado, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Aproveitando a ausência do craque brasileiro, o Strasbourg fez um duelo equilibrado no primeiro tempo. E conseguiu abrir o placar numa jogada em que o árbitro acionou o VAR para verificar se a bola bateu na mão de Kehrer. Com a revisão, o pênalti foi marcado e Lala converteu a cobrança, colocando a equipe da casa em vantagem.

A desvantagem levou Tuchel a promover a entrada de Mbappé, que havia iniciado a partida no banco de reservas, logo no intervalo. E Daniel Alves também foi a campo durante a etapa final. O PSG melhorou no confronto, teve suas oportunidades para marcar, mas só foi empatar o jogo em um novo pênalti.

Autor do gol do Strasbourg, Lala derrubou Mbappé na grande área. E Cavani não desperdiçou a chance, igualando o placar. Mas o PSG não conseguiu a virada e ainda levou um susto no final, pois o Strasbourg até marcou um gol, mas que acabou sendo anulado pela arbitragem.

Como a partida do fim de semana com o Montpellier foi adiada, o PSG terá o seu próximo compromisso apenas na próxima terça, pela Liga dos Campeões, contra o Estrela Vermelha - o time precisa da vitória para avançar às oitavas de final sem depender do resultado da outra partida da rodada final do Grupo C. Já o Strasbourg receberá o Caen, domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.