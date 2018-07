PSG empata, amarga 3º tropeço seguido e é vice-líder do Francês

O Paris Saint-Germain não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Montpellier, em casa, no primeiro jogo deste sábado pelo Campeonato Francês, e assim desperdiçou a oportunidade de assumir a condição de líder provisório da competição. O resultado deixou o time comandado por Laurent Blanc com 38 pontos, empatado com o Olympique de Marselha, que está em vantagem nos critérios de desempate e terá chance de abrir vantagem neste domingo, quando pegará o Lille, também em seus domínios.

Esse foi o terceiro tropeço seguido amargado pelo PSG, que anteriormente havia caído por 1 a 0 diante do Guingamp e perdido por 3 a 1 para o Barcelona, na Espanha, no jogo que lhe custou a perda da liderança de seu grupo na Liga dos Campeões.

Já o Montpellier, que conseguiu segurar o poderoso adversário no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, é apenas o nono colocado do Campeonato Francês, agora com 26 pontos.

O empate foi ruim para o PSG também pelo fato que a equipe pode ser ultrapassada pelo Lyon, terceiro colocado, que tem 36 pontos e neste domingo terá pela frente o Bordeaux, fora de casa.

Embora tenha dominado a partida deste sábado, o PSG sofreu para criar oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final, David Luiz chegou a dar trabalho ao goleiro Ligali em cobrança de falta, aos 7 minutos, enquanto o também brasileiro Thiago Silva quase marcou de cabeça que Mounier evitou o gol em cima da linha da meta.