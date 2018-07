PSG empata com Lyon e perde chance de virar líder

Com o empate por 2 a 2, o PSG chegou aos 24 pontos e permaneceu na terceira colocação da tabela, atrás do Lille e do líder Olympique de Marselha, ambos com 25. O Lyon ocupa a sétima posição, com 23.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado neste domingo e só conseguiram balançar as redes depois do intervalo. Os donos da casa saíram na frente, aos 9 minutos, com gol de Cissokho. O PSG empatou aos 18, com o brasileiro Nenê. E, aos 38, chegou á virada, com gol de Hoarau, em cobrança de pênalti.

O Lyon, porém, não se abateu e buscou o empate aos 43 minutos. Mesmo com um jogador a menos - Cissokho foi expulso -, o time anfitrião marcou com Gomis e garantiu um ponto na tabela.

Ainda neste domingo, o Toulouse venceu o Auxerre por 2 a 1, fora de casa, e o Sochaux aplicou 3 a 0 no Caen, no estádio do adversário.