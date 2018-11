PSG empata com Napoli e perde chance de liderar grupo na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain saiu no lucro ao final da quarta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, o milionário elenco do time francês poderia terminar o dia em uma situação muito complicada na luta pela classificação às oitavas de final da competição que mais sonha em conquistar nas últimas temporadas, mas conseguiu arrancar um empate contra o Napoli por 1 a 1, na Itália, e foi beneficiado pela surpreendente derrota do Liverpool para o Estrela Vermelha por 2 a 0, na Sérvia.

Com cinco pontos, o clube de Neymar, Mbappé e cia. está na mesma terceira colocação que começou a rodada, mas perdeu a chance de assumir a primeira colocação se vencesse. Os líderes são Liverpool e Napoli com seis, sendo que o time inglês fica na frente por ter mais saldo de gols (2 a 1). Só que agora o Estrela Vermelha está na briga por uma das duas vagas do grupo ao chegar aos quatro pontos.

A quinta rodada, marcada para o próximo dia 28, uma quarta-feira, será decisiva. Paris Saint-Germain e Liverpool farão um confronto mais que vital no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Na Itália, o Napoli receberá o Estrela Vermelha com o objetivo de deixar a sua classificação bem encaminhada.

Em campo, a atmosfera no estádio San Paolo, em Nápoles, sugeria uma partida com muita emoção. Mas ela não apareceu no primeiro tempo. Muito por conta da forte marcação dos dois times, poucas chances de gol foram criadas. O goleiro Buffon, que fazia a sua estreia na competição pelo PSG - estava suspenso nas três partidas anteriores -, só gritou e orientou seus companheiros. Do outro lado, Ospina sofreu mais e levou o gol no último lance da etapa, aos 46 minutos. Após boa jogada de Neymar, Mbappé cruzou na área e o lateral-esquerdo Juan Bernat apareceu de surpresa para balançar as redes.

O que não se viu de emoção no primeiro tempo, teve de sobra na segunda etapa. Em um ritmo alucinante, o Napoli atacou o PSG de todas as maneiras possíveis e viu Buffon, com seus 40 anos de idade, brilhar com três defesas de puro reflexo. O goleiro só não conseguiu evitar o pênalti cometido em Callejón e defender a cobrança de Insigne, aos 18 minutos.

Daí em diante, com o empate no placar, as duas equipes mostraram mais preocupação em evitar qualquer surpresa em suas defesas. A igualdade parecia mesmo ser o melhor resultado para ambos.

NA ESPANHA

Quem se deu bem nesta terça-feira foi o Atlético de Madrid, que conseguiu se vingar do Borussia Dortmund no Grupo A. Há duas semanas, na Alemanha, fora goleado impiedosamente por 4 a 0, mas desta vez devolveu a derrota com um triunfo por 2 a 0 no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. Saul Niguez e o francês Antoine Griezmann foram os autores dos gols espanhóis.

O resultado colocou Borussia Dortmund e Atlético de Madrid juntos com nove pontos. Os alemães ficam na liderança pelo primeiro critério de desempate que é o confronto direto. Ambos têm boa folga para o Brugge, da Bélgica, que tem quatro após golear o lanterna Monaco por 4 a 0, na França.

A classificação de alemães e espanhóis pode ser confirmada na próxima rodada, no dia 28, quando ambos jogarão como mandantes. O Borussia Dortmund receberá o Brugge e o Atlético de Madrid jogará contra o Monaco.