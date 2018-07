PSG empata com o Lyon e continua em terceiro no Campeonato Francês

Em um confronto direto na luta pelo título do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain se manteve na busca pela sua terceira conquista consecutiva ao arrancar um empate por 1 a 1 com o Lyon, fora de casa, em partida válida pela 24ª rodada, graças a um pênalti convertido pelo atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.

Com o empate, o Lyon continua na liderança do Campeonato Francês, com 50 pontos, dois a mais do que o vice-líder Olympique de Marselha e também do que o Paris Saint-Germain, o terceiro colocado por estar em desvantagem nos critérios de desempate.

Atuando em casa, o Lyon abriu o placar da partida aos 31 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo camaronês Cliton Njie. Com os brasileiros Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, Thiago Motta, Maxwell e Lucas como titulares, o Paris Saint-Germain só conseguiu reagir no segundo tempo.

O gol de empate saiu aos 34 minutos, após o italiano Marlo Verratti sofrer pênalti. Ibrahimovic perdeu a primeira cobrança, defendida pelo goleiro português Anthony Lopes, mas a arbitragem ordenou que o pênalti fosse executado novamente por causa da invasão da grande área. Na segunda tentativa, o sueco converteu o pênalti e empatou o duelo entre Lyon e PSG.