PSG empata em casa com o Lyon e fica a três pontos da liderança

O Paris Saint-Germain pode até ainda estar invicto no Campeonato Francês, mas o rendimento da equipe segue bem aquém do esperado. Neste domingo, o PSG chegou ao seu quarto empate em seis jogos ao ficar no 1 a 1 com o Lyon no clássico realizado no Parque dos Príncipes. Com isso, a desvantagem para o líder já é de três pontos.

A primeira colocação do Francês, após seis rodadas, é ocupada pelo Olympique de Marselha, que venceu as últimas quatro e chegou a 13 pontos. Até o PSG ainda aparecem Bourdeaux (13), Saint-Étienne (13) e Lille (12). A equipe de Paris ocupa a quinta colocação, enquanto o Lyon é só o 12.º, com sete (oito times têm a mesma pontuação).

No Parque dos Príncipes, neste domingo, o PSG saiu na frente aos 20 minutos. Digne cruzou da esquerda e colocou na cabeça de Cavani, que cabeceou bonito para fazer 1 a 0. O Lyon só empatou no finalzinho. Após um bate-rebate feio na área parisiense, Umtiti chutou, a bola bateu na zaga e enganou o goleiro Sirigu.

Ainda se recuperando de lesão, Thiago Silva mais uma vez não foi utilizado pelo técnico Laurent Blanc, com David Luiz e Marquinhos compondo a zaga titular. Lucas, como de praxe, foi reserva e entrou no segundo tempo.