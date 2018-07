PSG empresta meia de 18 anos para o Montpellier até o final da temporada

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nesta quarta-feira que emprestou o meio-campista Jonathan Ikone, de apenas 18 anos de idade, ao Montpellier até o término desta temporada do futebol europeu.

Ao confirmar o acordo, o clube da capital francesa ressaltou em seu site que o contrato de empréstimo não prevê a opção de compra do jogador por parte do Montpellier ao final deste curto compromisso, deixando claro que conta com o futebol da promessa novamente na próxima temporada europeia.

Após ingressar nas categorias de base do PSG em 2010, Ikone assinou o seu primeiro contrato profissional em junho passado. Desde então, ele disputou sete partidas pela equipe e foi um dos destaques do time na vitória por 2 a 0 sobre o Metz, no mês passado, pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. O brasileiro Thiago Silva foi o autor dos dois gols deste confronto.

Ikone também defende as seleções de base da França desde 2013 e foi campeão europeu sub-17 pelo país em 2015. Com este currículo já promissor para um garoto de 18 anos, o meio-campista tentará ajudar o Montpellier a engrenar no Campeonato Francês, no qual ocupa apenas a 12ª posição atualmente.