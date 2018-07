PSG enfrenta Barcelona em casa sem David Luiz e Thiago Motta

O Paris Saint-Germain pagou um preço alto pela vitória sobre o Olympique de Marselha no final de semana – o zagueiro central David Luiz e o meio-campista Thiago Motta sofreram lesões que os deixarão de molho durante a disputa de quartas de final da Liga dos Campeões em casa diante do Barcelona.

Os campeões franceses já não iriam contar com o atacante Zlatan Ibrahimovic, que está suspenso, e com Marco Verratti no meio campo para o jogo de ida do dia 15 de abril. O brasileiro David Luiz, cujo gol de última hora ajudou o PSG a eliminar o Chelsea nas oitavas, ficará afastado por um mês e perderá os dois confrontos com o Barça, declarou o técnico, Laurent Blanc, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.

“David Luiz ficará fora durante quatro semanas, e Thiago Motta não jogará durante 10 dias, por conta das lesões que sofreram contra o Marselha”, disse Blanc. Indagado se o meio-campista italiano tem chance de retornar para a partida de volta, marcada para 21 de abril, Blanc respondeu: “Dez dias, vai ser complicado”. O PSG bateu o Barcelona por 3 a 2 em seu campo, mas levou de 3 a 1 no gramado do adversário na fase de grupos.