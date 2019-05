PSG entra na briga com Barcelona por Griezmann, diz jornal

O anúncio feito por Antoine Griezmann, de que deixará o Atlético de Madrid no fim da temporada europeia, está agitando o mercado da bola. O Barcelona parecia ser o destino certo do atacante francês, mas o Paris Saint-Germain está na disputa pelo atacante de 28 anos, afirma o jornal Le Parisién.

A especulação ganhou força depois de o irmão de Griezmann, Theo, postar uma foto nas redes sociais com uma imagem de Neymar e a legenda "olá". A publicação foi apagada na sequência.

Ainda na França, o L'Équipe, afirma que a irmã de Griezmann, Maud, teve uma reunião com representantes do PSG e eles estariam dispostos a pagar a multa rescisória estipulada pelo Atlético de Madrid. A cláusula de rescisão de Griezmann cai no dia 1º de julho dos 200 milhões de euros (R$ 891 milhões) para 120 milhões de euros (R$ 534,74 milhões).

Qual deve ser o destino de Griezmann? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) May 15, 2019

Na Espanha, o Barcelona é apontado pela imprensa local como o favorito para levar o jogador. O problema agora é viabilizar o negócio sem descumprir o fair play financeiro imposto pela Uefa. Segundo o jornal Marca, para incorporar Griezmann, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt ao seu elenco, a equipe catalã teria que se desfazer de alguns atletas para fazer 265 milhões de euros (R$ 1,186 bilhão) em caixa.

Um dos nomes que podem formar a barca é o do brasileiro Philippe Coutinho. Comprado por 120 milhões de euros (R$ 535 milhões) no meio da temporada passada, o meia não conseguiu corresponder às expectativas e ainda brigou com os torcedores após ser seguidamente vaiado em campo.

Malcom e Rafinha são outros dois atletas que apareceram recentemente nas convocações de Tite e estão na lista de negociáveis do Barcelona. Além deles, Umtiti, Rakitic, Cillessen e Semedo podem sair pelo preço certo.

Substituto

O Atlético de Madrid também estaria disposto a investir pesado para substituir sua principal estrela. Paulo Dybala, da Juventus, e Mauro Icardi, da Inter de Milão, são os principais nomes especulados ao posto. Os dois argentinos são vistos como jogadores com potencial e seriam mais 'baratos' por não viverem grande momento no futebol italiano.